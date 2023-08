Bivši predsednik RS Borut Pahor je za Slovenijo dragocena politična osebnost z največjo politično kilometrino, od delegata, ki je zapustil Beograd, do predsednika državnega zbora, evropskega poslanca, predsednika vlade in predsednika RS dva mandata. Predstavlja živi leksikon notranje in zunanje politike Republike Slovenije.

Bil je tudi predsednik stranke SD, kar pomeni, da je bil otrok in učenec politikov prejšnjega sistema. Z odkrivanjem skrivnosti dogodkov po drugi svetovni vojni, kar so nam vseskozi skrivali in prikrivali, posebno odkritje Hude jame, menim, da se je Pahorjeva politika začela premikati v nevtralno smer in je z nastopom funkcije predsednika RS prevzel vlogo predsednika vseh državljanov RS, tako levih kot desnih, če sem neposreden. S tem se je zameril tudi veteranom vojne za Slovenijo. Tu lahko omenim letošnjo proslavo ob dnevu državnosti na Vrhniki, kjer je bil slavnostni govornik in so jo veterani bojkotirali.

Borut Pahor je bil tudi pogumen predsednik, saj je 25. oktobra 2022 odlikoval 21. generacijo miličnikov kadetov s častnim znakom svobode RS. 21. generacija je bila namreč prva oborožena enota, ki je junija 1990 podpisala prisego novi Sloveniji. Predlog je bil v predalu 17 let in če povzamem Peterletove besede o SV, je v Tacnu res zadišalo po slovenski, takrat še milici.

Če smo država in damo nekaj nase, ne smemo dopustiti, da se našim vsem bivšim predsednikom dogajajo neprijetnosti, ki nam kot državi jemljejo pravnost.

Vid Drašček, Vrhnika