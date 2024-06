Maja je bilo sicer v Sloveniji registriranih 283 električnih vozil, kar je 26 odstotkov manj kot v istem mesecu lani, če se bo nadaljeval podoben trend, pa bodo Slovenci v garažo zapeljali okoli 3400 novih električnih vozil; lani so jih 4304. Padec prodaje se ne dogaja zgolj v Sloveniji, temveč tudi v nekaterih drugih državah Evropske unije. Deset je takšnih, v katerih so se registracije znižale, večji upad, kot v Sloveniji, pa so zabeležili le še na Finskem, Hrvaškem in v Latviji. Celo v Nemčiji, kjer z letošnjim letom niso več na voljo subvencije, se je trg skrčil manj kot pri nas.

Prav zato, ker so v Sloveniji subvencije Eko sklada na voljo, izvzeti so le avtomobili, ki stanejo več kot 65.000 evrov, je padec prodaje vsaj malce nepričakovan. A se po drugi strani zdi – in podobno je z dragimi stanovanji v prestolnici –, da premožnih ljudi, ki imajo za nakup avta namenjenih 50 tisočakov ali več, počasi zmanjkuje, bombonček, ugodnost ničelne bonitete pri službenih avtomobilih, pa prav tako ni prinesel pričakovanega učinka. Lani tako zelo priljubljena znamka Tesla, njen model Y je bil celo na visokem sedmem mestu med vsemi, pa je letos padla v globino, njen model Y je komajda na 37. mestu, pri čemer znamka Elona Muska beleži kar 30-odstotni padec prodaje.

Kaj lahko naredijo prodajalci, morebiti na prvo žogo deluje kot vprašanje za milijon dolarjev, a je odgovor enostaven – najprej morajo znižati cene. Rečeno, storjeno. Maja so na primer pri Porsche Slovenija volkswagnu ID.3 že znižali ceno na 34.990 evrov, kar je ravno pod mejo 35 tisočakov, ki kupcu zagotavlja maksimalno 6500-evrsko subvencijo, pričakovati pa je, da jim bodo sledili še drugi. Brez občutno ugodnejših cen bo na temo elektromobilnosti v Sloveniji ostalo le pri besedah. Je pa pred prodajalci še en izziv: kako zagotoviti, da cene rabljenih avtov ne bodo strmoglavljale. V Nemčiji so namreč še sedmi mesec zapored upadle, povprečna cena rabljenega električnega avta pa je danes 42 odstotkov nižja, kot je bila septembra 2022. Strah pri nakupu je zato toliko večji.