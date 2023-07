Kdo je Pahorju vdrl v Instagram?

Borut Pahor, nekdanji predsednik države, je danes ponoči sporočil javnosti, da je prišlo do vdora v njegov račun na priljubljenem družbenem omrežju Instagram. Obvestilo je objavil na platformi X, ki je bila nekoč poznana kot Twitter. Kljub dosedanjim prizadevanjem za ponovni nadzor nad uporabniškim računom, so bili poskusi neuspešni, je zapisal Pahor. Njegov profil na Instagramu je trenutno še vedno dosegljiv, vendar pa je izgubil naslovno fotografijo, prav tako so izginile nekatere objave. Javnost ostaja pozorna na nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s to varnostno kršitvijo na družbenih omrežjih.