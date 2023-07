V Washingtonu je pretekli teden potekalo za ameriški kongres nenavadno javno zaslišanje. Tema so bili neznani zračni fenomeni (NZF). Trije bivši uslužbenci ameriške mornarice in letalskih sil so pričali o nenavadnih videnjih ter ocenili, da obrambno ministrstvo pojavom namenja premalo pozornosti oziroma podatke prikriva javnosti. Za najbolj eksploziven del zaslišanja je poskrbel nekdanji uslužbenec Pentagona David Grusch. Upokojen major, ki je 14 let delal kot vojaški pilot in obveščevalni oficir Nacionalne geoprostorske obveščevalne agencije (NGIA), je pred kongresniki in javnostjo dejal, da ve za lokacije, kjer imajo ZDA shranjeno tehnologijo, ki je ni izdelal človek, in da na njej izvajajo povratni inženiring. Dejal je tudi, da so mu vladni uslužbenci povedali, da so ZDA pridobile biološke vzorce ter da so bili sam in drugi, ki so podatke o tem posredovali v javnost, deležni povračilnih ukrepov.

Osemnajst neverjetnih premikanj

Še pred nekaj leti bi bila takšna pričanja v kongresu verjetno predmet posmeha, a to se počasi spreminja. Leta 2020 je obrambno ministrstvo v vladi predsednika Donalda Trumpa ustanovilo delovno skupino za raziskovanje NZF. V resnici gre za dobre stare neznane leteče predmete (NLP), le da so začeli uporabljati drug izraz, ker se govorjenja o NLP-jih drži stigma, zaradi česar je morda marsikdo raje ostal tiho, tudi če je kaj videl. Potem je kongres Pentagonu prvič naložil javno objavo poročila o preiskovanju neznanih zračnih fenomenov. Julija 2021 je Pentagon v prvem poročilu zapisal, da niso mogli pojasniti 143 takšnih dogodkov. Osemnajst opaženih objektov se je premikalo tako, da je mogoče sklepati o nam še neznanih tehnoloških zmogljivostih, so zapisali. Lani maja pa so v kongresnem pododboru prvič v več kot 50 letih predstavniki obrambnega ministrstva javno odgovarjali na zaslišanju o neznanih letečih predmetih oziroma o NZF.

Vse to kaže, da ti pojavi niso več politična tabu tema. V ospredju sicer ni vprašanje Nezemljanov, ampak nacionalne varnosti: kongresnike zanima, kaj vlada počne za prepoznavanje visokotehnoloških zmogljivosti drugih držav, ki bi lahko vohunile oziroma dosegle nadvlado v zraku (ali vodi). Letošnje dogajanje s kitajskim balonom, četudi ni bil posebej sofisticiran, je bilo argument več za zagovornike pomembnosti te teme, podobno kot vse bolj izpopolnjena tehnologija brezpilotnih letalnikov.

»Piloti to videvajo ves čas«

Grusch trdi, da vojska ve precej več, kot pove. Tam ni zaposlen od začetka leta, potem pa je postal žvižgač. Kongresno zaslišanje so sklicali prav zaradi njegovih preteklih trditev o prikrivanju. Vendar na izrecna vprašanja kongresnikov ni dal konkretnih odgovorov. Ko so ga spraševali o lokacijah domnevne nezemeljske tehnologije in o pritiskih nanj, je dejal, da zaradi zaupnosti o tem ne sme govoriti javno, da pa je pripravljen to storiti za zaprtimi vrati. Iz Pentagona so sporočili, da delovna skupina za preiskovanje NZF ni prišla do nobenih podatkov, ki bi napeljevali na resničnost Gruschevih izjav.

Na zaslišanju sta govorila tudi nekdanja vojaška pilota, ki sta nepojasnjene zračne fenomene videla na lastne oči. David Fravor je bil pilot na letalonosilki Nimitz. Leta 2004 je nad morjem blizu južne Kalifornije posnel znameniti video, ki se ga je prijelo ime Tic-Tac. Kot pravi, je radar takrat zaznal več predmetov, ki naj bi se v manj kot sekundi spustili za 25 kilometrov. Štiri letala so odletela na območje in zagledala predmet, ki je bil od daleč videti, kot da ima obliko škatle omenjenih bonbonov, brez kril ali izpušnih plinov. Gledali so ga pet minut in zdelo se je, da posnema njihovo gibanje. Ko so mu poskušali presekati pot, je v hipu izginil in se manj kot minuto kasneje pojavil na radarju 100 kilometrov stran. »To je bil veliko bolj razvit objekt od vsega, kar smo imeli takrat sami, kar imamo danes ali kar bomo razvili v naslednjih desetih letih,« je po poročanju The Hilla dejal Fravor. O obrambnem ministrstvu je dejal, da je »šokantno, da dogodka nikoli ni preiskalo«.

Bivši vojaški pilot Ryan Graves je povedal, da so piloti v njegovi skupini začeli nepojasnjene zračne fenomene opažati leta 2014 na morju pri obali Virginije in da so nanje naleteli skoraj vsak dan, denimo na črne kockaste predmete, ki so lebdeli znotraj prozorne krogle. Če gre za zračna plovila drugih držav, je to tveganje za ameriško nacionalno varnost, če gre za kaj drugega, pa je to vprašanje za znanost – v vsakem primeru pa gre najmanj za tveganje za varnost v zraku, je ocenil. Po njegovem mnenju piloti takšne pojave videvajo po vsem svetu. Kongres je pozval, naj se vprašanja loteva resno, da se piloti ne bi več zadrževali pri poročanju o videnjih. »Američani imajo pravico vedeti, kaj se dogaja v zraku,« je dejal po poročanju CBS.

Za poseben kongresni odbor

V kongresu pravijo, da si bodo prizadevali za to. Lani so med drugim sprejeli zakon o zaščiti žvižgačev o neznanih zračnih fenomenih. Precej nenavadno je tudi, da imajo republikanci in demokrati podobne poglede in od predsednika predstavniškega doma Kevina McCarthyja skupaj zahtevajo ustanovitev posebnega preiskovalnega odbora v zvezi s to temo. Republikanski kongresnik Andy Ogles je dejal: »Člani kongresa ... smo dolžni iti agresivno naprej in dobiti odgovore na ta vprašanja.«