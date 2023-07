Tour po klanc

Pred nekaj dnevi sem se v časovni oddaljenosti desetih minut dvakrat za las izognil temu, da bi z avtom povozil kolesarja. In to ne dveh različnih norcev, temveč enega samega, ki je najprej kolesaril po piranski garažni hiši in neopazno pridrvel predme, ko sem se iz pete vzpenjal v četrto podzemno etažo, le malo pozneje pa se je na cesti ob piranski avtobusni postaji taisti dvokolesni dirkač odločil prehitevati zanj prepočasni avtomobil, ki mi je vozil naproti. Če ne bi v zadnjem hipu pritisnil na zavoro, bi se s polno hitrostjo zaletel v mojo havbo in bi od njega najbrž ostala le še rumena majica, ki jo je ta norec nosil na svoji imaginarni dirki po piranskih cestiščih in parkiriščih.