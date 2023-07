Da se njuna plovba ne bi končala že v prvem močnejšem neurju, pa so jima morali odstraniti jambore, s čimer sta meter dolgi plovili postali stabilnejši. Trinajstletni Ollie in 11-letni Harry sta svoji ladji opremila z baterijo, katere življenjska doba je kar šest let. Ta bo še kako potrebna, saj bo ladja ves čas plutja oddajala lokacijski signal in prenašala podatke senzorjev o temperaturi vode in ozračja, vrednostih pH vode ter podatka o zračnem tlaku in vlagi. Fanta dva tedna že sprejemata podatke s svojih ladij, prav tako s pomočjo nameščene kamere vidita sliko plovbe. Seveda sta navdušena, da njuni ladji uspešno plujeta s pomočjo antarktičnega toka. Njun oče MacNeill Ferguson je na sinova zelo ponosen. Veseli ga, da sta se fanta pri tej dogodivščini naučila kopico novih stvari – od tega, kako sestaviti ladjo, pa vse do tega, da sta pred izplutjem s Falklandskih otokov morala delovanje ladij preizkusiti.