Potem ko so visokoleteče Domžale z nepričakovanim neuspehom proti Balzanu z Malte neslavno izpadle že v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo v nogometu, sta v konkurenci v tretjem kakovostnem tekmovanju pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) ostal še dva slovenska kluba, ki bosta drevi odigrala prvi tekmi drugega kroga. Maribor bo na gostovanju v Luksemburgu ob 19.30 začel tekmo z Differdangejem, Celje pa ob 20. uri na domačem stadionu Z'dežele z Vitorio Guimaraes s Portugalske.

​Differdange je lani namučil Olimpijo

Mariborčani so včeraj s posebnim letalom odpotovali v Luksemburg, kjer se bodo pomerili z Differdangejem, ki je lani osvojil pokalni naslov, zato evropske nastope začenja šele v drugem krogu. Differdange, ki je z 20 naslovi pokalnega prvaka rekorder v Luksemburgu, je lani namučil Olimpijo. Potem ko je bilo na prvi tekmi v Stožicah 1:1, je Olimpija na povratni napredovala šele po zmagi z 2:1 po podaljšku. Maribor je v prvem krogu evropskih kvalifikacij z velikimi težavami izločil Birkirkaro (1:1 v Ljudskem vrtu, zmaga 2:1 na Malti) in odlično začel državno prvenstvo z zmago s 4:0 proti Radomljam. Differdange še ni v tekmovalnem ritmu, saj je igral le pripravljalne tekmah, ki pa jih je skrival pred tekmeci, zato so si Mariborčani ogledali le eno.

»Differdange je taktično in tehnično boljši od Birkirkare. Ima tri, štiri igralce, ki lahko z eno potezo povzročijo veliko težav in škode. V tekmah na izpadanje ni pomemben umetniški vtis, ampak le rezultat. Vtis kažeš skozi tekme v državnem prvenstvu, medtem ko so na evropskih tekmah z rokami in nogami boriš za napredovanje. Morali bomo biti zelo zbrani in čvrsti v dvobojih,« je izpostavil trener Maribora Damir Krznar, ki ima okrnjeno zasedbo. Poškodovani so Blaž Vrhovec, Alžirec Hilal Soudani in Argentinec Ignacio Guerrico, medtem ko je zaradi bolezni doma ostal Josip Iličić Marko Božić (viroza).

Pri Mariboru je v najboljši formi Arnel Jakupović, ki je proti Radomljam dosegel hat-trick. »Smo v najlepšem obdobju, ko se tekme kar vrstijo. Tekmi z Birkirkaro sta znova pokazali, kako zahtevne so evropske preizkušnje. Differdange spoštujemo, a z bojevito in odločno predstavo lahko uresničimo naš cilj,« je povedal Arnel Jakupović, ki naj bi z goli postal naslednik Žana Vipotnika. Differdange v Evropi običajno izpade v prvem krogu, doslej je odigral 38 tekem, na katerih je dosegel le 6 zmag, 4 remije in kar 27-krat izgubil. »Differdange igra v podobnem sistemu kot Birkirkara, a premore nekaj več kakovosti. Imamo dober načrt, od nas pa je odvisno, kako ga bomo uresničili, da se vrnemo domov s pozitivnim izidom in vse skupaj zaključimo v Ljudskem vrtu,« je dodal vratar Ažbe Jug.

Adut Celja bo trener Albert Riera

Celjani, ki so bili v prvem krogu kot državni podprvaki prosti, evropsko pot začenjajo proti portugalskemu predstavniku Vitoria Guimaraes, ki je bil prvi klub Zlatka Zahovića na poti odmevne mednarodne kariere. Vitoria Guimaraes, ki spada v zgornji srednji razred prvoligaških klubov na Portugalskem, je v minulem prvenstvu osvojila šesto mesto in ima veliko izkušenj z nastopanjem v Evropi. Formo išče skozi pripravljalne tekme, na katerih pa je na šestih dosegla le eno zmago. Portugalci so v Celje dopotovali v najmočnejši zasedbi na čelu s predsednikom kluba Antonom Miguelom Cardoso, ki je poudaril, da je cilj uvrstitev v skupinski del konferenčne lige.

Celjani upajo, da bo Albert Riera kot trener španske nogometne šole lahko ustavil portugalskega tekmeca, ki je favorit. »Vitoria Guimaraes je top ekipa, ki je pri vrhu portugalskega prvenstva. Je zelo tekmovalna, zato težko napovem izid. Lahko se zgodi, da bomo imeli osem priložnosti, tekmec pa dve, a bo zmagal z 2:0. V nogometu nikoli ne veš. Najbolj si želim, da bi bili konkurenčni. Moj edini cilj je, da se lahko kosamo z njimi. Tako smo se tudi pripravljali,« je izpostavil trener Celja Albert Riera.

*** Najbolj si želim, da bi bili konkurenčni Guimaraesu. Moj edini cilj je, da se lahko kosamo z njimi. Tako smo se tudi pripravljali. Albert Riera, trener Celja