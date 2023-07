Zgodba o orehu, za moč

To, kar bo sledilo, ni čisto prava kolumna. Je pripoved, ki bi jo bilo treba povedati v živo, najbrž ob kakšnem ognju, po možnosti pod jasnino neba. Ampak takole imamo: že dvanajst dni elektrika malo je, večinoma pa je ni; jutra so brez oblačka, jasnina žge čez nebo, potem pa, cak, kar naenkrat: katastrofa. O jasnih večerih lahko samo sanjamo. Navadili smo se takšnih majhnih, čudnih sreč. Da je vsaj v eni vtičnici elektrika, vsaj pol ure na dan. Da v neurju padeta dve, tri drevesa, ne pa cela streha. Da sicer odnese eno stranico lope za živali, a ovčke in račke in kurice ostanejo čile in zdrave.