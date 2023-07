#intervju Nika Hölcl Praper, fotografinja: Človekova notranja drža se kaže v očeh

Fotografinja Nika Hölcl Praper je najprej zaključila študij sociologije in filozofije v Ljubljani, nakar se je odločila, da bo njeno delovno orodje pravzaprav fotoaparat. Prve profesionalne fotografije so nastale med koncerti v okviru cikla Jazz Ravne, potem se je z jazzovsko oziroma glasbeno fotografijo kmalu uveljavila tudi v širšem prostoru. V ustvarjalnem smislu jo zanimajo povezave med etiko in estetiko ter meje med svetlobo in temo. Še do 27. avgusta je v Mali galeriji Cankarjevega doma na ogled njena razstava z naslovom Zlatko Kaučič – Vsakdanjosti Everydayness, ki so jo odprli ob zagonu letošnjega 64. Jazz festivala Ljubljana v začetku julija.