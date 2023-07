Sinoči je v prometni nesreči v Strmcu nad Dobrno umrl 55-letni voznik avta. Po lokalni cesti je vozil proti Paki pri Velenju, ko je zaradi vožnje preblizu desnega roba ceste zapeljal na travo, trčil v drevo in z avtom pristal v jarku, so sporočili s Policijske uprave Celje. »Voznik je na kraju nesreče zaradi poškodb umrl,« so še potrdili.

Policisti so bili o nesreči obveščeni šele danes nekaj pred sedmo uro zjutraj, na ogledu kraja nesreče pa so ugotovili, da se je nesreča zgodila že sinoči okoli osme ure. Na kraju so bili tudi gasilci iz PGE in PGD Velenje.