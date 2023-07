Vse skupaj je, medtem ko so oboževalci prepevali skladbo Love Story z albuma Fearless, posnela in na družbenem omrežju tiktok objavila potnica po imenu Hannah, že po nekaj urah pa je imel njen video le nekaj manj kot dva milijona ogledov. Odzivi na posnetek pa, zanimivo, niso bili zgolj pozitivni, temveč precej mešani. »Tako zelo bi bil razjarjen, če bi bil na tem letalu, da bi se mi zmešalo,« je denimo pod posnetkom zapisal eden izmed uporabnikov. Drugi je dodal: »Sam bi zagotovo takoj odprl zasilni izhod.« No, mnogi pa so bili seveda navdušeni in izražali željo, da bi bili tudi sami na letalu, ter vse skupaj komentirali s pridevniki, kot je »epsko«.