Gledalci proti kolesarjem

Verjetno večina Slovencev že tretji teden ob popoldnevih stiska pesti za našega asa Tadeja Pogačarja, ki se na francoskem Touru bori do zadnje kapljice energije. Čeprav so bile naše oči uprte v slovenskega šampiona, pa nikakor nismo mogli prezreti neotesanih, neprilagojenih in nadutih gledalcev ob celotni trasi Toura.