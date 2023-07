Mislim svoje mesto: Metan v mestu

Vsakič, ko uporabljam ljubljanski mestni potniški promet, me vsaj en avtobus od tistih, ki jih uporabim ali srečam, pozdravi s ponosno izjavo, ki mi dopoveduje, da vozi na metan in je zato ljubitelj čistega okolja. To je bilo še posebej jasno, ko so postopno menjavali mestne avtobuse in ste imeli za primerjavo pred očmi tradicionalnega »krpana«, ki je v ozračje bruhal strupene ostanke izgorevanja. Ti so bili vidni tudi zaradi visoko štrleče izpušne cevi, ki je bila kot kak dimnik.