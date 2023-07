Kot je sporočila policija, je 38-letni slovenski državljan, ki je bil za volanom tovornega kombija slovenskih registrskih oznak, peljal iz smeri Zagreba proti Krapini. Po dosedanjih ugotovitvah ni vozil po sredini voznega pasu, pač pa delno po reševalnem pasu. »Pri tem je sprednji desni del kombija trčil v zadnji levi del polpriklopnika tovornega vozila, s katerim je tam zaradi okvare ustavil 50-letni državljan Bosne in Hercegovine. Potem je prišlo še do trka kombija v bočni del polpriklopnika,« so sporočili policisti in dodali, da je kombi nato odbilo na travnato pobočje, nakar je trčil še v odtočni kanal. Pri tem je iz njega padel enajstletni otrok in umrl na kraju nesreče. Voznika kombija so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Zaboku. Med trčenjem je dele vozila odbilo naokrog, nanje sta naletela dva voznika osebnega avta, 64-letni slovenski in 35-letni češki državljan. Zaradi nesreče je bil promet od izvoza Mokrice v smeri Krapine zaprt od 19. ure do polnoči.

Na tragedijo so se na družbenem omrežju odzvali predstavniki košarkarskega kluba Ajdas Lenart. Kot so sporočili, so v nesreči ostali brez svojega enajstletnega člana iz okolice Lenarta v Slovenskih goricah.