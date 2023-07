Evropska komisija je s Tunizijo včeraj sklenila memorandum o strateškem dogovoru med EU in Tunizijo, ki poleg ekonomske pomoči državi med drugim vključuje tudi evropska sredstva za zajezitev migracije in okrepitev boja proti tihotapcem ljudi. Evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je vodja delegacije evropskega parlamenta za Magreb, je kritičen do doseženega dogovora z državo, kjer so demokratični standardi močno padli. Z delegacijo evropskega parlamenta se bo tudi sam septembra odpravil v Tunizijo, kjer bodo sporočila evropskega parlamenta sledeča: stojimo s tunizijskim narodom, denar Evropske unije pa bi država morala dobiti zgolj v zameno za demokratične reforme.

Načelni dogovor med EU in Tunizijo poleg gospodarskega sodelovanja (tudi na področju energetike) vsebuje tudi pomemben element zajezitve dotoka migrantov na evropsko ozemlje. V zameno za gospodarsko pomoč (ta bo znašala okoli 900 milijonov evrov) in pomoč varnostnim silam (več kot 100 milijonov) bo Tunizija okrepila boj proti tihotapcem migrantov, katere bo odvračala od poti v Evropsko unijo, ter zavrnjene prosilce za azil na evropskih tleh spet sprejemala na svoje ozemlje.

Ostra kritika predsednika

»V resnici ne vemo veliko podrobnosti o memorandumu, tega morajo potrditi še EU ministri za zunanje zadeve. Če verjamemo besedam predsednice Evropske komisije von der Leyen je dogovor v celoti skladen z mednarodnim pravom, torej naj bi bil tudi s človekovimi pravicami,« je med drugim odgovoril na naše vprašanje, kako ocenjuje skladnost dogovora s spoštovanjem človekovih pravic. Ne le, da se bodo morale članice EU strinjati z dogovorom, ki sta ga poleg evropske komisije pomagala izposlovati nizozemski premier Mark Rutte in italijanska premierka Giorgia Meloni, o njem bo moral glasovati tudi evropski parlament, opozarja Nemec.

Vodja delegacije evropskega parlamenta za Magreb spominja na zadnja leta političnega dogajanja v Tuniziji in tega opisuje za zelo problematičnega. Nemec pravi, da je predsednik Saied v zadnjih dveh letih povsem ugrabil državo, s svojimi dejanji pa jo vodi nazaj v čase pred revolucijo proti nekdanjemu predsedniku Ben Aliju leta 2011: »Vlada z dekreti, razpustil je parlament in vlado, izsilil je ustavne reforme in nato legitimno vprašljive volitve. Prav tako je odpustil več sto sodnikov in tožilcev, javnih uslužbencev, znesel se je nad civilno družbo, sindikalisti, pod obtožbami »izdaje« pa je zaprl več bivših opozicijskih politikov. Tunizija je danes znova država s političnimi zaporniki.«

Kot spominja Nemec, je evropski parlament že marca obsodil nedemokratične poteze predsednika in zahteval izpustitev vseh arbitrarno zaprtih ter pozval EU institucije k prekinitvi financiranja programov tunizijskih ministrstev za pravosodje in za notranje zadeve, ki sta največja instrumenta Saiedovega avtoritarnega vladanja.

Izseljujejo se tudi Tunizijci

Ne le, da je Tunizija sicer ta čas država, od koder odhaja v Evropo največ podsaharskih Afričanov, je tudi država, ki se sooča s hudo gospodarsko krizo, ta pa se utegne še poglobiti. Tudi zaradi te krize po Nemčevih besedah Tunizijci dandanes množično zapuščajo državo. Ne odhajajo pa zgolj revni, temveč tudi visoko izobražena elita in mladi.

»Namesto EU denarja, bi morala EU za oblasti vključno s predsednikom uvesti sankcije. Tunizijci si želijo kruha in demokracije, ne pa avtoritarnega voditelja, ki ga podpira EU denar,« poudarja Nemec in dodaja, da je Tunizija sedaj tempirana bomba. Po njegovi oceni si predsednica komisije von der Leynova in celotna komisija zatiskajo oči ter želijo pod vplivom Italije zgolj prenesti upravljanje z migracijami navzven – na druge, tudi za ceno demokratičnih standardov v Tuniziji. »To odločna zavračamo v Evropskem parlamentu in pozivamo pristojne k premisleku,« pravi Nemec.