Pretočna platforma Disney+ je zbrala 22 nominacij za tri serije iz franšize Vojna zvezd – Andor, Obi-Wan Kenobi in The Mandalorian.

Po številu nominacij med serijami vodi Nasledstvo s 27, sledijo mu Zadnji med nami s 24, Beli lotus s 23 in Ted Lasso z 21.

Poleg Andorja, Zmajeve hiše, Zadnjih med nami in Nasledstva se za emmmyja za najboljšo dramsko serijo potegujejo še Better Call Saul, Krona, Beli lotus, Yellowjackets, za najboljšo komično serijo poleg Barryja še The Bear, Abbott Ellementary, Jury Duty, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders In the Building, Ted Lasso in Wednesday, za najboljšo mini serijo pa so nominirani Beef, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Daisy Jones & the Six, Fleishman Is In Trouble in Obi-WanKenobi. tb