Veter v Zagrebu podiral drevesa in lomil veje

Hrvaško prestolnico je davi zajelo silovito neurje z močnimi sunki vetra, ki so podirali drevesa. Močan veter je zajel tudi Karlovec, kjer je po poročanju hrvaških medijev povzročil veliko škode. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes zaradi visokih temperatur izdal oranžno opozorilo za večji del države. Največ dela so zagrebški gasilci imeli zaradi polomljenih vej in izruvanih dreves v središču mesta. Veter je lomil veje in podiral drevesa tudi v drugih delih prestolnice, kar je povzročalo težave v prometu. Močan veter je podrl okoli 15 dreves. Meteorologi za danes opozarjajo na nova morebitna neurja z močnejšimi nalivi in vetrom, ne izključujejo pa niti možnosti toče. Vročinski val bo po njihovih napovedih trajal vse do konca tedna. sta