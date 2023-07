Nepreslišano: Jani Brajkovič, nekdanji vrhunski kolesar

Tukaj moram izbirati besede, saj me bodo nekateri zaradi tega hoteli križati. Z Rogličem sva nekajkrat govorila in je super fant. Sicer se ne morem primerjati z njim, je na povsem drugi ravni, sodi med najboljša dva na svetu, jaz sem bil v nekem trenutku v najboljši deseterici. Po razočaranju ob koncu Toura 2020 so se mu začeli dogajati padci, ob katerih se mu je videlo, da rine z glavo skozi zid. Za razliko od mene se je po padcih vedno pobral in se prebil nazaj na vrh, nato pa spet padel in se spet dvignil. Bomo videli, ali bo po zmagi na Giru krivuljo obdržal obrnjeno navzgor. Upam, da bo ostal na poti navzgor in bo dosegel cilj, ki mu je še ostal. Telesno je sposoben zmagati na Touru, mora pa se vprašati, zakaj mu še ni uspelo.