#intervju Meritxell Serret i Aleu​: Nič ni nikoli doseženo za vedno

​Meritxell Serret i Aleu je zunanja ministrica španske regije Katalonije. Njen uradni naziv je ministrica za zunanje delovanje in Evropsko unijo. Katalonija ima vlado, ministrstva in upravne institucije, vendar ni država. Je regija s posebnim statusom, ki se poskuša osamosvojiti od Španije in se razglasiti za suvereno državo, ki bi bila rada aktivna članica Evropske unije.