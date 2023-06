Po italijanski, kitajski, ameriški, japonski in številnih drugih kuhinjah našega tretjega kamna od Sonca, ki so v zadnjih desetletjih pridišale pod Alpe, so pri nas precej priljubljene tudi jedi z Bližnjega vzhoda in afriškega severa, denimo falafel (ocvrtki iz čičerike), ki v obliki poulične delikatese zaseda zavidljivo visoko uvrstitev na lestvici hitrih mestnih prigrizkov. Ena takšnih jedi, ki izvira iz severa Afrike oziroma iz Magreba, se imenuje šakšuka. Za svojo so jo vzeli po vsem Bližnjem vzhodu in je denimo po besedah Izraelcev najbolj izraelska jed, čeprav sploh ne izvira iz Izraela. Že od nekdaj jo poznajo številne judovske skupnosti iz Maroka, Grčije, Turčije, Libije… Ne glede na izvor, ki nikoli ni povzročal resnejših političnih sporov, je šakšuka (njeno ime po arabsko pomeni nekaj takšnega kot mešanica) jed, ki se popolnoma ujema z našim podalpsko-sredozemsko-balkansko-panonskim okusom. Na las je namreč podobna satarašu z jajci. Še več, šakšuka je pravzaprav natančno to. Hkrati pa bi jo v nekaterih izpeljankah težko ločili od balkanskega džuveča, madžarskega leča ali italijanske peperonate. Seveda z jajci, poširanimi oziroma pripravljenimi, kot narekuje recept. Vse omenjene jedi so pripravljene iz pražene čebule, paradižnika in (tudi pekoče) paprike. Skoraj edino razliko poleg jajc naredijo začimbe, saj jed na Bližnjem vzhodu radi začinijo s koriandrom in kuminom, drugod pa s peteršiljem, timijanom, baziliko in origanom.

Popotniški sladokusci to enostavno in poceni zelenjavno-jajčno enolončnico največkrat opišejo kot najokusnejši zajtrk Bližnjega vzhoda, z lahkoto pa jo postrežemo tudi za malico ali celo kosilo.

Tokratni recept je le eden od številnih, saj vsako gospodinjstvo severne Afrike, Bližnjega vzhoda in navsezadnje Sredozemlja jed pripravlja malo drugače, zlasti ko gre za začimbe. Pri nas denimo nimamo vedno pri roki kumina in koriandra, ampak namesto njiju uporabimo kar zelišča z vrta, ki jih v tem času ne manjka. Peteršilj se s šakšuko ujame, da se ne bi mogel bolj. In prav nič ne bo narobe, če bo v jed zašla še kakšna druga sezonska zelenjava, denimo grah in mladi stročji fižol.

Šakšuka – zelenjava z jajci po magrebsko Sestavine za 4 porcije 800 g zrelega paradižnika (ali v koščkih), 1 večja rdeča paprika, 1 čebula, 4 stroki česna, ½ žličke zdrobljenega čilija, 1 žlička rdeče mlete paprike, 1 šopek peteršilja, 4 jajca, 3 žlice oljčnega olja, 50 g sira feta, Priprava 1. Če imate pri roki lepo litoželezno, nerjavno ali emajlirano ponev z debelim dnom, jo uporabite in na koncu jed postrezite kar v njej. V ponev vlijemo malo olja in na njem popražimo drobno narezano čebulo, da porumeni. Dodamo čili in drobno narezan česen ter ob mešanju še malo popražimo, da zadiši. 2. Dodamo na koščke narezano papriko in vse skupaj nekoliko popražimo. Nato dodamo narezan paradižnik in sol, poper (po okusu), mleto papriko in malo drobno sesekljanega peteršilja. Kuhamo tako dolgo, da se naredi fina gosta omaka in se paprika zmehča, ne sme pa se preveč razkuhati – 15 minut. Feto medtem nadrobimo na kocke, peteršilj nasekljamo. 3. Ko je jed že skoraj gotova, vanjo s kuhalnico napravimo štiri večje vdolbine, ki naj bodo enakomerno porazdeljene, in v vsako ubijemo po eno jajce. Jed pokrijemo s steklenim pokrovom, da bomo lahko spremljali, ali so jajca že kuhana. Pravi mojstri počakajo tako dolgo, da so jajca mehko kuhana, s tekočim rumenjakom (približno 3 minute). Pripravljeno jed posujemo z nadrobljeno feto in nasekljanim peteršiljem ter postrežemo s (popečenim) kruhom, polento ali drugo izbrano prilogo. Čas priprave in kuhanja: 25 minut

Solata iz paradižnika in mocarele Potrebujemo 6 večjih zrelih paradižnikov, 400 g sveže mlade mocarele, 1 pest razkoščičenih oljk, 1 pest svežih listkov bazilike, 1 žlico balzamičnega kisa, ekstra deviško oljčno olje, morsko sol ali solni cvet, sveže zmlet poper. Priprava Paradižnike operemo in očistimo ter narežemo na tanke rezine. Kepe mocarele narežemo na rezine podobne debeline. Na servirni krožnik izmenično zložimo rezine paradižnika in mocarele, da se delno prekrivajo kot strešniki. Posujemo z narezanimi ali celimi oljkami. Začinimo s soljo in poprom ter izdatno obrizgamo z oljčnim oljem. Listke bazilike natrgamo na koščke in posujemo po solati. Pokapamo z balzamičnim kisom in postavimo na mizo. Če poleg ponudimo svež ali popečen kruh, lahko to služi kot okusna malica ali večerja. Lahko pa s takšno solato nadevamo žemljo…