Kot hladno, preračunljivo, kruto in neizprosno je tožilec Nick Johnson označil 33-letno medicinsko sestro Lucy Letby, obtoženo umora sedmih dojenčkov in poskusa umora še desetih. V nekaj urah ali dneh po rojstvu naj bi jih zastrupila z inzulinom, v žile pa vbrizgavala tudi zrak in mleko. »Dokazi, da je škodovala dojenčkom, so tako trhli, da jih ni mogoče upoštevati,« je zatrdil zagovornik Ben Myers, ki poskuša poroto sodišča v Manchestru prepričati, da Letbyjeva ni kriva. Sojenje poteka že 34. teden in se izteka.

Nihče ni pomislil na sodelavko

Medicinska sestra se je na neonatalnem oddelku bolnišnice v britanskem Chesterju zaposlila leta 2015. Dotlej smrtnost otrok v bolnišnici ni izstopala, potem pa se je stanje drastično spremenilo. Dojenčki se niso odzivali na pravočasno oživljanje in druge vrste reševanja, nekaterim, ki se jim je stanje hitro poslabšalo, se je potem tudi čudežno hitro poboljšalo. Na podlagi izločanja so osumili Letbyjevo, ki je bila prisotna pri vseh smrtih in drugih zapletih. Ko je delala v nočni izmeni, so dojenčki umirali ponoči, ko je začela delati podnevi, so se smrtni primeri začeli pojavljati čez dan. Nekaterim dojenčkom naj bi v žilo vbrizgala zrak, kar povzroči zračno embolijo, drugim inzulin, tretjim prevelike količine mleka.

Johnson je v zaključnem govoru dejal, da je ravnala preračunljivo in zvijačno. »Svoje sodelavce, medicinske sestre in druge strokovnjake z leti in leti izkušenj, je prepričala, da je tisto, kar so v srcu vedeli, da ni normalno, le smola. Grozljivo nasilje je lahko tako dolgo izvajala zato, ker tisti okoli nje niso niti pomislili, da bi medicinska sestra hotela moriti dojenčke,« je izjavil. Opozoril je, da je uporabljala načine, da za sabo ni pustila veliko sledi. Otroci so umrli na način, ki ni vzbujal posebnih sumničenj. Zato tudi pri obdukcijah niso bili posebno pozorni, nihče namreč ni razmišljal, da ni šlo za naravne smrti. »Nekateri otroci, na katere se je spravila, so bili bolni, a bi ozdraveli. Izkoristila je njihovo ranljivost, da bi prikrila svoje početje,« je dejal.

Sporni zapiski

Odvetnik Mayers je poroto, sestavljeno iz osmih žensk in štirih moških, nagovoril z besedami, da tožilstvo načrtno prireja dokaze tako, da bi Letbyjevo prikazalo kot krivo. »A izhajati je treba iz domneve nedolžnosti; človek je nedolžen tako dolgo, dokler se mu krivda ne dokaže,« je izjavil. Porotnike je pozval, da se kljub »vznemirljivim in skrb vzbujajočim« obtožbam izognejo »naravni želji po obtoževanju in maščevanju«. Besede tožilstva, da je obtoženka manipulativna in preračunljiva, je komentiral, da je bila takrat zgolj mlada, 25-letna medicinska sestra, ki je svoje delo opravljala odlično, bila je predana in strokovno dobro usposobljena. Poskrbela je za na desetine, če ne stotine dojenčkov. Zdaj pa je prestrašena zaradi obtožb, ki jih ni storila. Mayers je izrazil prepričanje, da za kaj drugega ni nobenega trdnega dokaza. Smrti v neonatalni enoti v spornem letu da so bile posledica zdravstvenega stanja otrok, prav tako naj bi sprejeli preveč dojenčkov, ki so terjali posebno oskrbo, število zaposlenih pa se ni spremenilo. Da bi prikrili napake na oddelku, so krivdo pripisali njej.

Letbyjevo so prvič aretirali leta 2018, a so jo za čas nadaljnje preiskave izpustili. Leta 2019 so jo znova prijeli zaradi suma več umorov in poskusa umorov. Pri njej so našli več zapisov, na primer »ubila sem jih namerno, ker nisem dovolj dobra, da bi skrbela zanje«, »sem grozno zloben človek«, »sem zlobna, to sem storila«, pa tudi »nič nisem storila narobe in nobenih dokazov nimajo« in »zakaj/kako se je to zgodilo, kaj je pripeljalo do tega«. Mayers je komentiral, da gre za izraz stanja duha obupane mlade ženske, ki se je zavedla teže očitkov. In da kažejo na njeno tesnobo in ne krivdo. Obtoženka krivdo od vsega začetka zanika.