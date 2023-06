#portret Jevgenij Prigožin: Nekoč Putinov kuhar, danes državni sovražnik

Jevgenij Prigožin je poleg predsednika Putina eden najvidnejših ruskih obrazov vojne v Ukrajini. Kot šef najemniške vojske Wagner je odločilno vplival na njen potek, njegovi možje so oblegali mesto Bahmut in osvojili Soledar. Domneva se, da so sodelovali v masakru v Buči.