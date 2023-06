»Tukaj lahkih tekmecev ne bo. Tudi Avstrijec je močan, pokazati bom moral odlično igro, če ga želim premagati. Doslej sva se pomerila le enkrat, in sicer na ekipnem evropskem prvenstvu na Portugalskem, ko smo s Slovenijo osvojili bronasto medaljo,« Jorgić ne pričakuje lahkega v dvoboju osmine finala.

Gregor Vezonik bo nastopil v finalu športno-plezalnega centra v Tarnowu v balvanskem plezanju. Korošec je včeraj v polfinalu poskrbel za šesti dosežek. Devetnajstletna Lucija Tarkuš pa je v polfinalu na balvanih osvojila četrto mesto in se prav tako uvrstila v finale.

V boksarski ring bosta stopila Dejan Leburić v kategoriji do 71 kg, in Jure Šimunović v kategoriji nad 92 kg. Tekvandojist Lin Kovačič v kategoriji do 74 kg bo tretji slovenski borec, ki bo danes nastopil.

Gorske kolesarke in kolesarje čaka kros, slovensk barve bodo zastopali Rok Naglič, Tanja Žakelj in Vita Movrin. Aljaž Matija Brenk bo imel s sestavljenim lokom izločilne boje med posamezniki.

Nastopila bosta tudi sabljača Tei Žorž Zaviršek in Peter Krajnc. Na strelski vrsti v Vroclavu bosta stali Denis Bola Ujčič in Jagoda Tkalec, ki bosta streljali s pištolo na 25 m, ter tudi Robert Markoja. Tega čaka streljanje s puška na 50 m v trojnem položaju.