Slovenija se po številu profesionalnih kolesarjev ne more primerjati z velesilami, kot so Francija, Španija, Belgija, Italija ... Kar pa ne pomeni, da se slovensko državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu ne more primerjati s tekmovanji omenjenih velesil. Slovenija se v tem trenutku lahko pohvali le s sedmimi kolesarji, ki nastopajo v ekipah svetovne serije, jutri jih bo na startu le pet najboljših, saj bosta manjkala oba člana Jumbo-Visme, Jan Tratnik (poškodba) in Primož Roglič (dirke ni imel v načrtu), a bo prvenstvo na sončni strani Alp vseeno med medijsko najbolj izpostavljenimi na svetu. Kako tudi ne, ko pa je Slovenija edina država, ki se lahko pohvali z nastopom prvega kolesarja sveta. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je prvi favorit na domačih tleh, kar pa na cestnih dirkah seveda še ne zagotavlja končne zmage.

Lahko Pogačar nasledi Svibna?

»Kolesarstvo je že nasploh zelo nepredvidljiv šport in je razplet tekem neljubo napovedovati. Državno prvenstvo je še posebno specifično, saj na njem ni ekipne taktike in se vedno znova dogajajo presenečenja. Seveda si v Radovljici želimo zmagati, vsak kolesar se rad pohvali z naslovom državnega prvaka, a resnično se lahko zgodi zelo veliko stvari,« je pred cestno dirko previden pri napovedih športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman. Izkušeni nekdanji vrhunski kolesar, ki je bil enkrat državni prvak (2000), svoje besede lahko podkrepi tudi s številnimi razpleti državnih tekem, ko niso zmagali favoriti.

Eden takšnih primerov se je zgodil, ko je slovenske legionarje v Mariboru presenetil Kristijan Koren (Adria Mobil), ki bo tako jutri branilec naslova prvaka. Za ubranitev lovorike bo moral najhitreje prevoziti osem krogov v okolici Radovljice, kar skupno znaša 156 kilometrov dirkanja in 2640 višinskih metrov. »Tokrat nas čaka povsem drugačna dirka kot lani, saj se ve, kateri kolesarji so na startu. Zagotovo si Tadej Pogačar ne bo privoščil razpleta v zadnjih kilometrih in bo poskusil s selekcijo že veliko pred ciljem. Sam sem že na dirki po Sloveniji pokazal, da sem v dobri formi in poskušal bom biti ob pravem času na pravem mestu. Kontinentalne ekipe imamo veliko prednost, saj imamo na startu veliko več tekmovalcev in to moramo izkoristiti sebi v prid,« se ne mislil zlahka od naslova posloviti Kristijan Koren.

Čeprav je Pogačar, številka ena svetovnega kolesarstva, izraziti favorit na vsaki dirki, kjer se pojavi na startu, ne le slovenski, se bo v Radovljici spopadel s še enim prekletstvom slovenskih cest. V istem letu je državni prvak na cesti in kronometru postal le Sašo Sviben, ki mu je zgodovinski dosežek uspel leta 1997. Pogačar, 23-letnik iz Klanca pri Komendi, naslova članskega državnega prvaka sploh še nima, medtem ko si je v vožnji na čas na Pokljuki priboril že tretjega.

Nič ni nemogoče

Pred jutrišnjim krožnim vrtenjem v Radovljici je previden tudi Pogi. »Na cestnem kolesu imam s poškodovanim zapestjem še nekaj težav, zato je moja prva naloga, da do cilja pridem brez zapletov. Seveda je dirka odlična priložnost, da začutim tudi tekmovalno hitrost, toda vse moje misli so pri dirki po Franciji,« odločne zmage ne napoveduje Tadej Pogačar. Kolesarski as bo imel ob sebi Domna Novaka, ki ima po slabšem nastopu na dirki po Sloveniji zadnjo priložnost, da prepriča svojega kapetana in športnega direktorja, da ga povabita v ekipo za francosko pentljo.

Ob odsotnosti Primoža Rogliča bo prvi Pogačarjev konkurent Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je pred dirko po Franciji prav tako v vzponu s svojo formo. Po končanem uroku in zmagi na zadnji etapi dirke po Sloveniji je bil kolesar iz Podblice pri Kranju poln samozavesti. »V Radovljici bom napadel majico državnega prvaka. Pričakujem izjemen boj s Tadejem,« je takrat v Novem mestu dejal Matej Mohorič. Gorenjec, ki že ima izkušnje z dvema naslovoma prvaka, je nato svoje besede vzel malce nazaj: »Ko je na cesti Tadej Pogačar, je on favorit številka ena. Ampak na dirko ne grem z belo zastavo. Poskušal bom in v kolesarstvu ni nič nemogočega.« Trenutno 50. kolesar sveta bo imel ob sebi tudi Matevža Govekarja iz Bahrain-Victoriousa. Svojo priložnost pa bo iskal tudi zimzeleni in vedno borbeni Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki je na slovenski pentlji dokazal, da je v izvrstni formi pred glavnim ciljem sezone. Zatem so tukaj še kolesarji slovenskih ekip, ki bodo računali na taktiziranje najboljših in bodo iskali presenečenje v slogu Kristjana Korena iz lanske sezone.

Pestro bo celoten dan

Vrhunec jutrišnjega dne bo v popoldanskem času, ko bodo dirkali člani, a bo na gorenjskih cestah zanimivo dogajanje celoten dan. Ob 8.30 se bodo za državne prvake merili mlajši mladinci in starejše mladinke, dve uri kasneje pa se bodo za naslov udarile tudi članice, ki se bodo na cesto podale skupaj s starejšimi mladinci.

Tudi v ženski kategoriji se obeta izjemno zanimiv boj za naslov državne prvakinje, kjer se pričakuje troboj med Urško Žigart (Jayco-AlUla), Uršo Pintar (BTC City Ljubljana Scott) in Eugenio Bujak (UAE Team ADQ). Največ izkušenj ima slednja, ki je državna prvakinja postala že trikrat, Pintarjeva je bila najboljša leta 2020, Žigartova pa, tako kot njen zaročenec Tadej Pogačar, cestnega naslova še nima. »Zelo sem motivirana za dvojno krono. Noge so trenutno v zares dobrem stanju. V izjemen ponos bi mi bilo nositi dve majici državne prvakinje v enem letu, a bo zelo težko. Dirka bo še posebno zanimiva, ker bomo na cesti skupaj s starejšimi mladinci,« boj za dvojno krono napoveduje Urška Žigart. Članice v Radovljici čaka šest identičnih krogov kot člane, kar skupaj znaša 97,5 kilometra.

6 slovenskih kolesarjev se lahko pohvali z dvema naslovoma cestnega državnega prvaka. Podvig je uspel Gorazdu Štanglju, Tadeju Valjavcu, Mitji Mahoriču, Borutu Božiču, Luki Piberniku in Mateju Mohoriču. Slednji ima priložnost, da postane prvi s tremi naslovi na domačih tleh. 8 krogov čaka člane v okolici Radovljice. Skupno to prinaša 156 kilometrov in 2640 višinskih metrov. Najstrmejši odsek v vsakem krogu, tik pred prečkanjem ciljne črte, znaša 22 odstotkov. 3 državne naslove je Tadej Pogačar že slavil v vožnji na čas. Cestnega v članski konkurencu še nima.