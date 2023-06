#portret Tomaž Domicelj, prvi slovenski kantavtor

Minuli torek je bil v parku Zvezda koncert Poletna noč, posvečen Tomažu Domicelju, ki letos slavi 75. rojstni dan. Avditorij je bil razprodan, številno je bilo tudi občinstvo onkraj ograje; ta je bila letos precej oddaljena od osrednjega prizorišča, kar je izzvalo negodovanje. Ob spremljavi radijskega orkestra in mladinskega pevskega zbora RTVS so skladbe jubilanta peli številni pevci, vključno s Heleno Blagne, ki je vnaprej zbudila največ vznemirjenja, a znotraj revialnih aranžmajev so bili pevski presežki redki.