Na ponovljeni razpis za odgovornega urednika MMC RTVS je do 12. maja prispelo pet prijav. Med prijavljenimi sta tudi tokrat novinarka in urednica na MMC Ksenja Tratnik ter nekdanja novinarka in nekdanja piarovka v kabinetu premiera v času druge vlade Janeza Janše Ksenija Koren.

Edina, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje, pa je bila Tratnikova. Pozitivno mnenje ji je na začetku junija izreklo 22 članov uredništva ali 85 odstotkov tistih, ki so glasovali. Glasovalo je 26 članov. Razpis za odgovornega urednika MMC naj bi po neuradnih informacijah MMC ponovili, »ko bo jasna nova pravna ureditev«.

Na lanski razpis so popolne prijave oddali trije kandidati, poleg Tratnikove in Korenove še kulturnik Dušan Hedl. Izbranega kandidata bi moral imenovati generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough na predlog direktorjev Radia Slovenija Mirka Štularja in Televizije Slovenija Uroša Urbanije, ki so od decembra lani vsi vršilci dolžnosti.

Ker se Urbanija in Štular nista uspela uskladiti o predlogu, se je Grah Whatmough odločil za ponovitev razpisa, ki je bil nato objavljen 26. aprila.

V skladu z njim mora kandidat imeti denimo najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma v dejavnostih, povezanih z množičnimi občili, poznati mora problematiko RTV-dejavnosti in imeti vodstvene in organizacijske sposobnosti. Obenem ne sme biti funkcionar politične stranke, prav tako ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s poslovnimi partnerji RTVS.

V. d. vodje MMC je zdaj Anže Ančimer, v. d. urednika uredništva za nove medije pa Igor Pirkovič, ki je bil za urednika tega uredništva imenovan marca lani. Novinarji na zavodu, ki od 23. maja lani stavkajo, so sicer večkrat izpostavili nezadovoljstvo z imenovanjem Pirkoviča in med drugim zahtevali njegov odstop.