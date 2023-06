V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača znižala le v zasebnem sektorju, in sicer za 2,5 odstotka. V javnem sektorju se je medtem zvišala za 3,4 odstotka, pri tem v institucionalnem sektorju država za 6,5 odstotka.

Rast plač v javnem sektorju in v institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je po navedbah statistikov predvsem posledica zvišanja uvrstitve delovnih mest, večinoma za en plačni razred, do česar je prišlo 1. aprila v okviru dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Povprečna bruto plača za april je bila sicer najvišja v dejavnosti rudarstvo, kjer je dosegla 3351,01 evra. V tej dejavnosti se je v primerjavi s plačo za marec tudi najbolj okrepila, za 25,4 odstotka. Razlog so bila višja izredna izplačila. Na drugi strani se je ta plača najbolj znižala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, za 15,8 odstotka. Do padca je prišlo predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil.

Statistični urad je postregel tudi s podatki o medletni primerjavi. Aprilska povprečna plača je bila v primerjavi s plačo za april lani v bruto znesku nominalno višja za 9,0 odstotka, realno pa nižja za 0,4 odstotka. V neto znesku je bila višja za 8,7 odstotka, realno pa nižja za 0,6 odstotka.