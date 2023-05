Prvi razlog je dejstvo, da plače pri nas niso prekomerno obremenjene in da je vrsta evropskih držav, kjer so plače bolj obremenjene z dajatvami.

Drugi razlog je v tem, da manjše dajatve od plač ne vodijo v višje plače, ampak v višje profite: plače so takšne, da za njih še dobijo ustrezne delavce, to je edino merilo zaposlovalcev. Če je podjetje uspešno, pa lahko deli dobiček med tiste, ki so ga ustvarili – če ni uspešno, temu niso krive plače, ampak vse drugo. Če kdo trdi, da bodo nižji davki rezultirali višje plače, je naivnež. Proizvodnja mora prenesti vse socialne in okoljske stroške v nekem okolju, sicer tja ne spada.

Plače bi lahko dodatno obremenili s prispevkom za zdravstvo, kar že vemo in je že napovedano, dodati bo treba še kak odstotek za ZPIZ, za stanovanjsko oskrbo (stanovanja in domovi za starejše občane, študente, zemljiško politiko v javnem interesu ...) in za zeleni prehod, vsaj za 5–7 odstotkov bi lahko bolj obremenili plače.

Poleg plač je treba še bolj obremeniti luksuz in nezdrave navade oziroma nezdrave izdelke – vemo, kaj je to, in vemo, kako enormni (300 %) so davki na vse to v socialno senzitivnih kapitalizmih v severni Evropi.

Zakaj bi dodatno obdavčevali plače in luksuz ter nezdrave izdelke? Zato, da dobi država čim več denarja, da bo z njim lahko ustvarila čim višji socialni in okoljski standard; od tega standarda bomo vsi imeli veliko. Ni pomembno, kako visoka je tvoja plača, pomembno je, koliko te stanejo bivanje, šole, vrtci, hrana, socialna in zdravstvena oskrba, torej kolikšen je socialni standard v nekem okolju, koliko za to plačo dobiš. Namreč, vsesplošno visok standard v nekem okolju koristi vsem in je vabljiv za vse kadre. Osnovne dobrine morajo biti ustrezne količine in sprejemljivih cen, vse ostalo je lahko in mora biti krepko obdavčeno. Drugi razlog za takšno obdavčitev je usmeritev v transakcijske davke: denar se mora pobirati tam, kjer nastane transakcija: plače, nakup, prodaja, bančna transakcija ... tam, kjer je interes in denar, ne pa da se dodatno obdavčuje tisto, kar je že bilo obdavčeno.

Bojko Jerman, Dolsko