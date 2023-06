Hiša Franko letos 32. med 50 najboljšimi restavracijami na svetu

Na prireditvi The Worlds 50 Best Awards 2023 so tudi letos razglasili 50 najboljših restavracij na svetu, pri čemer so Hišo Franko uvrstili na 32. mesto. Restavracija, ki jo vodi mednarodno priznana kuharska mojstrica Ana Roš, je navdušila predvsem s svojo filozofijo in vrednotami, so sporočili iz njene ekipe.