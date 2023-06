V bran Marku Rupniku, obtoženem spolnih in psihičnih zlorab je stopila vodja verskega umetniškega in kulturnega Centra Alleti Maria Campatelli. Center je sicer ustanovil in ga dolgo vodil jezuitski duhovnik sam. Campatellijeva pravi, da so trditve proti redovniku »grde in nedokazane« ter pomenijo obliko medijskega »linča« zoper njega in njegov umetniški center.

Kršil omejitve

Patra so sicer 9. junija izključili iz iz jezuitske skupnosti Družbe Jezusove, kot razlog pa navedli njegovo trmasto zavračanje izpolnjevanja zaobljube pokorščine oziroma neizpolnjevanje odrejenih omejitev po razkritju zlorab. »Patru Marku Rupniku smo naložili, da je zamenjal skupnost in sprejel novo poslanstvo, v katerem smo mu kot jezuitu ponudili zadnjo priložnost, da se sprijazni s svojo preteklostjo in da jasen znak številnim prizadetim osebam, ki so pričale proti njemu, da bi stopil na pot resnice,« je v pred dnevi v pismu zapisal delegat jezuitskega generalnega predstojnika Johan Verschueren. Uvedli so mu omejitve pri duhovniškem udejstvovanju, umetniškem delovanju in gibanju, ki jih je zdaj že bivši jezuit v zadnjih mesecih večkrat kršil. Ukrepali so po obtožbah zlorabe več žensk, ki naj bi se odvile v obdobju treh desetletij.

Rupnik sam zaprosil za izstop

Direktorica Centra Aletti v izjavi za javnost piše, da je pravzaprav Rupnik sam vložil prošnjo za izstop iz jezuitskega reda in sicer že 21. januarja, ker naj bi izgubil zaupanje v predstojnike, saj da so bili naklonjeni medijski kampanji, zasnovani na obrekovanjih in nedokazanih obtožbah. »Rupnika in celoten center so s tem izpostavili medijskemu linču,« je še dodala v zapisu. Iz enakih razlogov so se za odhod odločili tudi v Centru Alleti, navaja njegova vodja.

Jezuite je obtožila, da so si kršitev neposlušnosti izmislili, saj so Rupniku premestitev v Lombardijo ukazali tri mesece zatem, ko je že sam zaprosil za odhod iz reda. Po njenem je odredba o premestitvi le zagotovila »predpogoj za neposlušnost, ki se je dejansko zgodila«. Redovnik Verschueren je potrdil, da je Rupnik prosil za izstop, a da se zadeva ni odvila tako, kot jo sedaj predstavlja vodja centra. Zadeve noče podrobneje komentirati, saj 30-dnevni rok za pritožbo še ni potekel. »Izjava Centra Aletti je izjemno nasilna za vse, ki so si upali spregovoriti o trpljenju, ki so ga preživeli,« pa je vendarle citiral odziv ene od Rupnikovih žrtev.