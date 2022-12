»Obžalujemo, da so nedopustna dejanja ostala prikrita toliko let in da so povzročila trpljenje žrtvam ter njihovim bližnjim. Obžalujemo opustitev dolžnih ravnanj odgovornih in prikrivanje dejstev spolnega in duhovnega nasilja ter zlorabe moči in avtoritete,« so zapisali škofje in dodali, da to ne leti le na Rupnikova dejanja, ampak na vse druge primere doma in po svetu.

Kot so dejali na novinarski konferenci, na kateri so predstavili izjavo, se SŠK zavzema za večjo transparentnost in ničelno toleranco do vseh vrst nasilja, ne glede na to, da so nekatera dejanja s cerkveno-pravnega vidika zastarana. Obenem so se zavezali, da bodo z večjo pozornostjo spremljali dogajanje v cerkvenih skupnostih, da v prihodnje do zlorab avtoritete ne bi prihajalo.

Žrtve so pozvali, naj se obrnejo na javno objavljene naslove, kot je varuh@jezuiti.si, da bo »mogoče čim bolj celostno priti do resnice in pravične razsodbe«. Prosijo tudi, naj ljudje ločujejo med Rupnikovimi »nedopustnimi in obsodbe vrednimi dejanji« ter njegovim »izjemnim duhovno-umetniškim opusom«.

Vatikan Rupniku prepovedal opravljati nekatere dejavnosti

Patru Rupniku očitajo psihične in fizične zlorabe več redovnic ljubljanske skupnosti Loyola pred več desetletji. Omenjene obtožbe so bile vložene lani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil.

Vatikan je sprejel ukrepe proti Rupniku, sicer priznanemu sakralnemu umetniku. Že leta 2019 ga je začasno izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. Kot je potrdil predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa, pa so ukrep ekskomunikacije kasneje odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.

Dve leti kasneje je Vatikan zaradi obtožb o zlorabah duhovnic Rupniku prepovedal opravljati nekatere dejavnosti. Ti ukrepi ostajajo v veljavi, a zaradi zastaranja zadeve kazenskega pregona ni bilo.

Rupnikova dejanja so med drugim obsodili slovenski jezuiti Slovenske province Družbe Jezusove. Tako kot škofje so tudi oni dejali, da stojijo na strani žrtev zlorab, in vse, ki so sedaj ali v preteklosti doživeli spolno, psihično ali duhovno zlorabo s strani jezuitov ali njihovih sodelavcev, pozvali, naj se obrnejo na delegata za varovanje.

Na današnji tiskovni konferenci je skupno izjavo, pod katero so podpisani vsi škofje konference, prebral predsednik SŠK Andrej Saje, na njej pa je sodeloval tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore.