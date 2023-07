Jezuitska skupnost Družbe Jezusove je sicer že sredi junija Marka Rupnika z dekretom izključila iz jezuitskega reda, nato pa je imel 30 dni časa za vložitev ugovora. Ta rok je zdaj potekel in odločitev o izključitvi je postala dokončna. Rupnik medtem ostaja duhovnik, čeprav naj bi jezuiti razmišljali tudi o tem, da bi ga razrešili duhovništva.

Kot je po poročanju Repubblice, ki jo povzema avstrijska tiskovna agencija APA, dejal predstojnik jezuitov Johan Verschueren, tega niso dopuščali različni razlogi, tudi trenutne omejitve predpisov za podobne primere. Zadeva namreč ni v pristojnosti jezuitskega reda, temveč Svetega sedeža. Jezuiti se želijo tudi pravno distancirati od mozaične delavnice Centro Aletti, ki jo je ustanovil in desetletja vodil Rupnik, še piše italijanski časnik.

Rupnik naj bi pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, in primer zaključil. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah.

Jezuitski red je Rupniku že pred izključitvijo prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih, ter vse oblike duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje.

Vatikan je Rupnika, sicer priznanega sakralnega umetnika, že leta 2019 izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. A so ta ukrep kmalu odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.