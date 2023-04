Pater Rupnik bogati z mozaiki

​Rossoroblu je ime podjetja, ki ga je leta 2007 ustanovil pater Marko Rupnik “za ustvarjanje in montažo mozaikov, vitražev, fresk, stenskih poslikav, kipov in slik v različnih tehnikah”. Iz uradnih podatkov izhaja, da sta Rupnik in Manuela Viezzoli podjetje ustanovila z začetnim kapitalom deset tisoč evrov; konec leta 2022 je zaposlovalo 15 ljudi, imeli pa so 1.176.500 evrov prometa in 119.607 evrov dobička. Za duhovnika, ki se je zaobljubil čistosti, uboštvu in pokorščini, bilanca ni slaba.