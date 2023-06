Sodelujoči bodo tudi na letošnji 21. Poletni muzejski noči obiskovalcem razkazali vsebine in jih pospremili z različnimi dejavnostmi. Akciji se je pridružilo več kot 80 muzejev, galerij in drugih zavodov, ki so na več kot 170 prizoriščih po državi pripravili 369 dogodkov. Tudi tokrat se je pridružilo nekaj ustanov, ki sodelujejo prvič.

Raziskovanje, sproščanje, zabava

Potem ko so zadnja leta Poletno muzejsko noč koordinirali sodelavci Muzeja narodne osvoboditve Maribor, sta v letošnjem letu koordinacijo prevzela Posavski muzej Brežice z Alenko Černelič Krošelj ter Muzej športa, ki je od leta 2022 organizacijska enota Slovenskega šolskega muzeja, s kustosinjo Majo Hakl Saje.

Program bo potekal od 18. ure do polnoči, z njim pa obiskovalce vabijo, da »raziskujejo skrivnostne hodnike muzejev, zgodbe, ki jih pripovedujejo predmeti, se sprostijo ob zvokih glasbe ali zabavajo na delavnicah«, kot sta koordinatorici zapisali v spremljajoči knjižici. Izbirali bodo lahko med vodenimi ogledi, delavnicami, koncerti, filmskimi projekcijami, izkustvenimi delavnicami in predstavitvami publikacij.

Med prireditvami bodo tudi odprtja novih razstav. Seznam dogodkov je objavljen na Facebook strani Skupnosti muzejev Slovenije, objavljajo pa ga tudi sodelujoči muzeji in galerije na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih.

Sodeluje tudi DZ

Pri akciji bo že 12. sodeloval tudi DZ. Obiskovalcem v parlamentu poleg freske Slavka Pengova Zgodovina Slovencev od naselitve do obdobja po koncu II. svetovne vojne ter razstave Joška Šavlija in Janka Prunka Slovenija v luči parlamentarnega izročila vsako leto ponujajo tudi posebno razstavo, letos izbrana dela slikarja Riharda Jakopiča iz zbirke DZ.

V preddverju velike dvorane bosta na ogled razstavljeno pohištvo iz skupščinskih časov s konca 50. let prejšnjega stoletja in razstava svečanih pogrinjkov, ki obsega skupščinski protokolarni jedilni servis, pribor, krožnike, servirno posodje in kristal. V preddverju male dvorane pa bosta na ogled tehnična dediščina DZ, ki jo je DZ uporabljal pri svojem delu, pa tudi vzorci 14 različnih kamnov, ki krasijo notranjost parlamentarne stavbe, so sporočili iz hrama demokracije.

Mariborske kulturne ustanove, ki delujejo na območju Židovske ulice in so povezane v iniciativo Kulturna četrt Židovska - GT22, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Fotoklub Maribor in Fotogalerija Stolp, Društvo likovnih umetnikov Maribor in Galerija DLUM ter Mladinski kulturni center Maribor in Galerija Media Nox -, pa so želele v sklopu akcije povabiti v svojo četrt. Vendar so dogodek odpovedale iz solidarnosti z mariborskimi nevladnimi organizacijami s področja kulture zaradi napovedanega zmanjšanega občinskega financiranja.