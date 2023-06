Kdor hoče kvalitetno in elegantno pametno uro, ki povrh zdrži več dni med polnjenji, bo zadnja leta težko spregledal Huaweijevo ponudbo premijskih pametnih ur. Hkrati je treba priznati, da so si Huaweijeve ure v marsičem izredno podobne. Obstajajo razlike v dizajnu, napredek na področju senzorike, še najbolj se razlikujejo po izbranih materialih, nekoliko v avtonomiji baterija. Sliši se veliko, a gre v resnici za bolj ali manj za isto izkušnjo. Huaweijeva ura watch 4 pro je v marsičem nadaljevanje evolucije, a hkrati predstavlja nekoliko večji skok. Najbolj nazorno se to vidi že pri dizajnu ure.

Če so na prejšnjih Huaweijevih urah prevladovali klasični ostri robovi in prehodi, je pri watch 4 pro ohišje iz titana bolj ukrivljeno in deluje bolj enostavno oziroma z manj sestavnimi deli. Vsekakor zanimiv dizajn, še bolj pa izstopa zaslon, ki ni raven, temveč izbočen kot leča. Zaradi oblike je bilo uro skoraj nemogoče fotografirati, saj je vedno kaj sijalo. Ob splošni uporabi pa stvar izpade izredno zanimivo in posrečeno.

Zaslon je sicer LTPO AMOLED in ima premer 3,81 centimetra (1,5 palca) z ločljivostjo 466x466 oziroma gostoto 310 pik na palec (ppi). Ura je v drveh različicah. Cenejša, ki smo jo imeli na testu, ima usnjen pašček, ki je lep in udoben. Dražja različica ima pašček iz titana, ki se bo na dolgi rok in ob intenzivni uporabi ure obnesel bolje. Teža ure, brez paščka, znaša še vedno zelo udobnih 65 gramov. Za varnost zaslona skrbi trpežno safirno steklo. Ob desni strani še vedno najdemo dva gumba. Zgornji je vrtljiva krona in služi odpiranju seznama aplikacij ter navigaciji po menijih. Spodnji je zgolj gumb, ki prikliče bližnjice do izbranih aplikacij.

Večje posodobitve je bil deležen tudi vmesnik. Večinoma nič drastičnega, tako da se bodo uporabniki starih Huaweijevih pametnih ur še vedno počutili doma. Je pa vmesnik bolj dinamičen in ponuja več informacij. O bogastvu uporabnih aplikacij, ki jih lahko za uro prenesemo iz Huaweijeve spletne trgovine, tudi tokrat ni govora. Smo pa našli aplikacijo, ki omogoča nadzor kamere z ure tudi na telefonih konkurentov. Vendar ni pretirano dobra. Veliko bolj se je izkazal Huawei, ki je naposled nadgradil aplikacijo zemljevidov Petal za svoje ure. Zdaj lahko na uri pregledujemo zemljevide in imamo tudi navigacijo, ki izriše pot na zemljevid. Na dosedanjih urah so napotki potekali le s pomočjo puščic in opozoril, kdaj moramo zaviti. Zelo dober napredek.

Okoli štiri dni avtonomije baterije

Ura ponuja tudi bogastvo merjenja biometričnih podatkov in pripomočkov za nadzor zdravja. Poleg merilca spalnih vzorcev, kisika v krvi, temperature kože, srčnega utripa in EKG-ja, ura ponuja tudi odkrivanje togosti arterij. Zabavna je zlasti aplikacija, ki z nekaj testi opravi pregled ključnih telesnih funkcij, vključno z dihanjem, a je treba opozoriti, da ura ni uradno priznana medicinska diagnostična naprava in služi bolj informativni uporabi. Ura ima tudi kompas, in barometer. Kot običajno za Huaweijeve ure ponuja programe za merjenje športnega udejstvovanja v več kot 100 različnih aktivnostih. Od teka do smučanja in plavanja. Razumljivo ima tudi odpornost na vodo po standardu 5 ATM, kar omogoča potapljanje do globine 30 metrov.

Huaweijeva serija ur pro je bila že v preteklosti med tistimi urami tega podjetja s krajšo avtonomijo. Ta je pri standardni uporabi tudi pri watch 4 pro »zgolj« nekje okoli štirih dni, kar je še vedno veliko v primerjavi s Samungom in Applom. Če vklopimo super varčni način, ki omeji funkcionalnost ure na najbolj ključno, pa ta zdrži do 12 dni. Zaradi slabše izkušnje bi ta način svetovali zgolj za tedaj, ko se baterija ure bliža koncu, pa bi radi še malo potegnili njeno avtonomijo, dokler ne pridemo domov do brezžičnega polnilca, ki je priložen v škatli.

Huaweijeva pametna ura watch 4 pro je posrečen nov izdelek v seriji posrečenih izdelkov. Uradna prodaja bo stekla že ta mesec, za različico z usnjenim paščkom pa je treba odšteti 599 evrov. Saj smo že uvodoma rekli, da so premijske.