Mobilnik magic5 pro je Honorjev letošnji paradni konj, ki po dimenzijah še najbolj konkurira Samsungovemu galaxy s23 ultri. Na prednji strani magica najdemo zaslon LTPO AMOLED z diagonalo 17,3 centimetra (6,81 palca), kar je a 3 milimetre več od ultre. Ločljivost znaša 2848x1312 oziroma 460 pik na palec (ppi), kar je za 40 ppi nižje od ultre. Ima pa magic5 pro večjo svetilnost, ki doseže najvišjo vrednost pri 1800 kandel. Zaslon podpira 120-herčno (Hz) dinamično osveževanje slike in HDR10+. Slika je jasna, barve so živahne, podjetje pa pravi, da naj bi z izboljšavo frekvence utripanja zaslona tudi oči trpele manj. Ker je to težko preveriti, ne moremo soditi. Vsekakor nas niso bolele bolj. Nas pa je nekoliko zmotila odločitev za dvojno prednjo kamero, ki se nahaja v zgornjem levem kotu. Zaradi razmerja stranic zaslona 19,5:9 je reža za kameri dovolj stran od slike v večini videovsebin. Zlasti v primeru youtuba in serij. Pri kino formatu pa bo reža dosti bolj opazna, kot je pika enojne kamere. Do izraza pride tudi med igranjem videoiger.

Med bolj posrečene elemente mobilnika štejemo obliko hrbtišča. Ta je ukrivljena ter se postopoma vzpenja proti okrogli ploščadi kamere, ki zavzema skoraj vso zgornjo tretjino hrbtišča. Telefon z ukrivljenim hrbtiščem in rahlo ukrivljenimi stranicami zaslona tudi udobno sedi v dlani. Žal pa je zaključek hrbtišča nekoliko spolzek, tako da telefon s konkretno težo 219 gramov ne navdaja vselej z občutkom varne namestitve v dlani.

Magic 5 pro poganja premijski procesor snapdragon 8 gen 2, ki bo še dolgo zmogel vse, kar od njega zahtevajo aplikacije za androide. Seveda podpira tudi omrežja 5G. K dolgotrajnosti mobilnika bo pripomogla Honorjeva obljuba, da bo napravo varnostno podpiral pet let. Ob tem tudi s tremi posodobitvami androida. Baterija ima kapaciteto 5100 miliamperskih ur (mAh). Žično se lahko polni 66-vatno, kar je počasneje od lanske različice, ki je zmogla 100-vatno polnjenje. Brezžično se polni 50-vatno. Magic5 pro ima tudi odpornost proti vodi in prahu IP68. Delovnega spomina je 12 GB, prostora za shranjevanje pa 512 GB. Nima pa reže za spominsko kartico.

Odličen sklop dnevnih kamer

Čeprav imamo na prednji strani dvojno kamero, fotografiramo le z eno, ki ima ločljivost 12 milijonov pik (MP), druga pa je pravzaprav tipalo globine TOF 3D. Sebki so solidni. Bolj zanimivo je na hrbtni strani. Tam najdemo glavno in ultraširokokotno kamero ter teleobjektiv s 3,5-kratno optično povečavo. Vse tri kamere imajo enako ločljivost 50 MP, kar gre nekoliko proti trendu, saj številni drugi proizvajalci močno zmanjšujejo ločljivosti zlasti ultraširokokotne kamere ter povečujejo ločljivost glavne. Ob tem ima glavna kamera tipalo blizu velikosti enega palca, kar bo očitno postal nov trend. Večje tipalo pomeni večje slikovne pike, z njimi pa boljše zajemanje svetlobe in boljša kvaliteta fotografij v slabših svetlobnih pogojih.

V praksi so rezultati zelo všečni. Ultraširokokotna kamera dela povsem primerljive fotografije Samsungovemu galaxy s23 ultri. Teleobjektiv je na magic5 proju celo boljši in ponudi ostrejšo, manj megleno, barvno bolj pravilno in tudi manj šumečo fotografijo. Na magicovem teleobjektivu sicer piše, da omogoča do 100-kratno povečavo, a je ta bolj za hec kot za kaj resnejšega. Odlično se odreže tudi glavna kamera, a mora na koncu vseeno priznati poraz ultri, ki z ločljivostjo 200 MP preprosto odpihne konkurenco. Pri običajni ločljivosti (in običajni velikosti datotek) pa sta si kvaliteti tudi teh fotografij zelo blizu. Pohvalno.

Ko zaide sonce pričakovano klecne ultraširokokotna kamera. Fotografije so temne kot noč, kar ni želeni rezultat. Glavna kamera je boljša, s solidno jasnostjo slike, ob povečavi pa vidimo, da je veliko podrobnosti v daljavi plod impresionistične umetniške žilice algoritma. Še bolj očitno se to vidi pri teleobjektivu, ki je svetel, a povsem nebogljen glede podrobnosti. Tudi tu je na delu impresionizem. Sebki nastajajo z osvetlitvijo zaslona in so solidni.

Honor magic5 pro predstavlja zanimiv premijski paket z izredno uravnoteženim dnevnim fotografskim sklopom, ki je med boljšimi te generacije. Žal telefon ne bo naprodaj v Sloveniji, a ga z le nekaj iznajdljivosti lahko kupimo iz druge države EU. Našli smo ga v spletni prodaji na Nizozemskem. Priporočena cena modela z 12 GB spomina in 526 GB prostora sicer znaša 1199 evrov. Zelo konkurenčno.