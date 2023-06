Neurje na Rudniku se je razbesnelo, ko sta se slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Peter Hribar v športni dvorani na Galjevici dobro ogrela. Toča je povzročala močan hrup, streha je na nekaterim mestih spuščala vodo, hiteli smo z zapiranjem oken, a nas je močna nevihta na eni od miz prehitela ter jo zmočila. Kljub nepričakovanim zapletom je bil trening dober, ves čas pa ga je s stola spremljala Anelija Jorgić, ki je hkrati prek telefona merila dolžino vaj ter skrbela za menjave. »Sem v 34. tednu nosečnosti. Zaenkrat gre vse po načrtu. Malce se že vleče, a bom zdržala,« nam je povedala žena 24-letnega najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca, medtem ko z Darkom Jorgićem še nista izbrala sinovega imena. Slovenske selektorice Andreje Ojsteršek Urh na treningu ni bilo, saj je urejala podrobnosti z vizami za pot v Nigerijo.

Namiznoteniške sezone v zadnjih letih so vse daljše, premora med sezonami praktično ni. Naporen urnik tekmovanj se ta teden nadaljuje v Lagosu, kjer pod vodstvom selektorice Andreje Ojsteršek Urh tekmujejo trije Slovenci, in sicer Jorgić, Hribar ter Deni Kožul. Turnir serije contender je zelo močan, Darko Jorgić kot najvišje uvrščeni igralec na svetovni lestvici pa bo imel največja tekmeca v Nemcih Dimitriju Ovčarovu in klubskemu soigralcu Patricku Franziski. Jorgić je v Nigerijo odpotoval v ponedeljek, preostala trojica pa v soboto, saj sta Hribar in Kožul včeraj že nastopila v kvalifikacijah, kjer sta izpadla v drugem krogu.

»Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje treniral na parketu. Res je, da sem pred dnevi opravil trening v Hrastniku, sicer pa je parket namiznoteniška preteklost. Dvorana je izjemno hitra,« je med treningom dejal Darko Jorgić. Kako močne so bile njegove žogice, je večkrat občutil Hribar, ki se je na trening v Ljubljano pripeljal iz Novega mesta. Peter Hribar je vselej hvaležen, ko lahko trenira z Jorgićem. Hrastničan ne bo nikoli pozabil njegove požrtvovalnosti, ko se je lani v Münchnu uvrstil v finale evropskega prvenstva in je pred zaključnim bojem potreboval vadbenega partnerja. Poklical je Hribarja, ki se je v Saarbrücknu usedel v avto, se pripeljal v dobrih 400 km oddaljen München, ter z Jorgićem treniral. Hribar nam je med treningom pojasnil, da bo klubsko sezono nadaljeval v najmočnejši ligi v Luksemburgu, potem ko je bil zadnja leta član drugega moštva Saarbückna, ki je v tej sezoni nazadoval v tretjo nemško ligo. Prvo moštvo, kjer igra Darko Jorgić, pa devetega julija čaka še nastop v finalu bundeslige, ko bodo skušali še enkrat vzeti skalp Borussii iz Düsseldorfa, kot so to storili letos v finalu lige prvakov.

Po prihodu iz Nigerije se bo slovenska moška namiznoteniška reprezentanca, ki se želi drugič zapored uvrstiti na olimpijski turnir, kjer tekmuje le najboljših 16 držav na svetu, odpravila na evropske igre na Poljsko. Na začetku julija, med 3. in 9., pa bo dvorana Tivoli gostila turnir serije star contender, na katerem naj bi tekmovali vsi najboljši igralci na svetu ter Darko Jorgić, ta čas 13. na svetovni lestvici.