V obnovljenem hotelu Falkensteiner Diadora so pripravili programe za otroke različnih starosti, ki so ne le zabavni, ampak tudi poučni, s poudarkom na varovanju okolja in morja. Že najmlajši lahko uživajo v glasbenih delavnicah, malo večjim so namenjeni kuharski masterchef tečaji, znanstveni eksperimenti, robotika in cela vrsta akademij – od nogometne, teniške in jahalne do plavalne in plezalne akademije. Na več kot 1250 kvadratnih metrih čaka otroke pravi igralni raj, Playmobilov kotiček in celo kino, povsod pa jih spremlja maskota Falky. Za dodatno varnost in brezskrbno počitnikovanje tudi staršev poskrbijo usposobljeni animatorji.

Tematske delavnice

V znanstvenem laboratoriju se malčki prelevijo v prave male znanstvenike, ki preučujejo, kako izkoristiti moč sonca in vetra, kako poteka desalinizacija (pridobivanje neslane vode iz morja), kako so cvetice videti pod mikroskopom … Ob koncih tedna potekajo različne delavnice, na primer glasbene delavnice po Orffovem programu, kjer se otroci spoznavajo z različnimi inštrumenti ter razvijajo kognitivne sposobnosti skozi glasbo, ples in likovno ustvarjanje. Večina programov je brezplačna, potrebna je le prijava, saj je število malih udeležencev omejeno.

Poskrbljeno je tudi za najmlajše, ki lahko v jaslih ostanejo skupaj s starši, lahko pa jih v varstvo prevzamejo varuške. Zunanje igrišče za najmlajše je prilagojeno in z mehkimi materiali povsem varno, ko pa jih premaga utrujenost, imajo ob igralnici mirno mesto za počitek. V hotelu je tudi čajna kuhinja Biberonia, kjer lahko starši kadar koli pripravijo obrok za svojega malčka, tam sta vselej na voljo sveže sadje in zelenjava za pripravo obroka.

Malo večje otroke čakajo zunaj različni športni tereni, plezalna stena ter seveda veliki zunanji bazeni s toboganom, v Fortis klubu pa še bovling in center ​za igrice za najstnike. Medtem ko otroci uživajo v igrah in na delavnicah, se lahko starši razvajajo v velikem spaju, savnah in na masažah ali kozmetičnih tretmajih, se potijo v fitnesu ali na športnih igriščih ali pa si privoščijo osvežilno pijačo v športnem baru. Hrana v hotelu Diadora je odlična, sveže pripravljena iz lokalnih sestavin in s prepoznavno sredozemsko noto, še posebej pri obrokih za male goste pa zelo pazijo, da so čim bolj zdravi in hranljivi. Izbira je raznolika in prav nobenega razloga ni, da bi kdo po napornem dnevu ostal lačen. vl