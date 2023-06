Strelec, sicer Nizozemec, je v soboto zvečer huje ranil dekličinega očeta, medtem ko življenje matere naj ne bi bilo ogroženo. Mlajša osemletna hčerka je bila v streljanju nepoškodovana in je v šoku, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala tožilka Carine Halley.

Incident se je zgodil v kraju Plonevez-du-Faou blizu mesta Quimper v Bretanji. Po navedbah lokalnih medijev, ki se sklicujejo na policijo, so bile žrtve člani britanske družine.

Po prvih ugotovitvah se je upokojenec zvečer nenadoma pojavil s strelnim orožjem in večkrat streljal na družino, ki je bila na vrtu svoje hiše.

Nizozemec in britanska družina naj bi bili že več let v sporu zaradi zemljišča, ki meji na obe posesti. Po streljanju se je strelec z ženo zaprl v svojo hišo, a sta se kasneje po poročanju AFP predala oblastem, ki so ju aretirale.