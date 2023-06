Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je septembra 2021 zaradi članka z naslovom Presežki 5 v tedniku Demokracija vložilo obtožni predlog zoper dve osebi, okrajno sodišče v Ljubljani pa ju je septembra 2022 spoznalo za krivi in ju obsodilo na pogojno petmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let oziroma pogojno šestmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let.

Kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je sicer prvi zoper kolumnista Demokracije Aleksandra Škorca in nekdanjega urednika revije Jožeta Biščaka pred tremi leti vložil filozof Boris Vezjak. Zmotil ga je Škorčev tekst v Demokraciji z naslovom Presežki 5.

V tekstu, objavljenem decembra 2020, je Škorc po Vezjakovem mnenju med drugim širil idejo belega supremacizma, v uredništvu revije pa so Vezjakove trditve zanikali in se branili, da je šlo pri Škorčevem tekstu za satirični zapis oziroma za gloso.

Biščak se je sicer takrat na sodbo odzval z trditvijo, da je bila zadeva ideološko motivirana in naj bi služila za napad na tednik Demokracija ter posredno na stranko SDS.