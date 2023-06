Do zadnje strani: Od kod ste? Iz literature.

Če začnemo ta zapis s podatki, da je mladi Mohamed Mbougar Sarr senegalski pisatelj, ki piše v francoščini, prvi prejemnik Goncourtove nagrade iz subsaharske Afrike po letu 1921, nas avtor nekje na polovici romana Najskrivnejši spomin človeštva opozori, da smo nasedli pomožnim orodjem interpretacije (biografiji, poreklu itn.), ki vedno zgrešijo samo literarno delo. A se tudi roman sam sprehaja po tem noževem rezilu, saj je protagonistovo iskanje izgubljenega Avtorja, mitskega T. C. Elimana, in njegovega romana, svojevrstna škatlica, v kateri najdevamo nove in nove škatlice, ki nam slikajo tako intimne in osebne kot družbene okoliščine, tako francoski rasizem v preteklosti in sedanjosti kot kolonializem in postkolonialni kaos bivših kolonij, kjer se tradicionalne oblike življenja in mišljenja, polne lastnih notranjih trenj, soočajo z vsiljenimi in privzetimi.