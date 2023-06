Da ne bo zmanjkalo dni v letu

V uredništvu N. N. z zaskrbljenostjo spremljamo nenadzorovano privatizacijo nekdaj skupnega premoženja – koledarskega leta. Inštitut 8. marec in Zavod 25. junij poznamo že od prej. Tem se pridružuje Inštitut 1. oktober pod vodstvom Pavla Ruparja, Socialni demokrati pa so prejšnji mesec ustanovili Inštitut 1. maj. Kje se bo to končalo? Počasi bo zmanjkalo dni v letu za vsa nova imena.