#glosa Trojanski konj s tremi črtami​

Prav neverjetno je, koliko časa ima gospod, ki je vodil nekaj vlad, bil nekajkrat v opoziciji, nekajkrat v zaporu, zadnje čase pa je reden obiskovalec sodišč – včasih kot tožnik, bolj pogosto pa kot tožena stranka. Užaljen, ker je sedanja vlada ukinila nek spominski dan, ki ga je njegova vlada razglasila kak dan pred dokončnim slovesom, ko bi lahko samo še skrbela za to, da je država v prostem teku, je javnost obvestil, da se pripravlja nič več in nič manj kot državljanska vojna. In vsaka nova odločitev vlade, ki je seveda a priori slaba, ker so dobre poteze rezervirane za njegove vlade, je nov korak v bratomorno vojno.