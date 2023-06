Teme pogovora Kiriakides in Šinko so med drugim trajnostna raba pesticidov, nove genomske tehnike, okvir za trajnostne prehranske sisteme, živilski in kmetijski odpadki ter rastlinski razmnoževalni program.

Pogovoru s kmetijsko ministrico bo sledil še pogovor z ministrom za zdravje, s katerem pa bosta nato skupaj obiskala Onkološki inštitut Ljubljana. Tam se bo evropska komisarka med drugim seznanila z delovanjem inštituta ter z implementacijo evropskega načrta za boj proti raku in aktivnostmi državnega programa obvladovanja raka.

Delegaciji evropske komisarke in ministra za zdravje bodo sprejeli predstavniki onkološkega inštituta na čelu z generalnim direktorjem inštituta Andražem Jakljem, strokovno direktorico inštituta Ireno Oblak in koordinatorico državnega programa obvladovanja raka Sonjo Tomšič.

Evropska komisarka se bo v okviru obiska srečala tudi s predstavniki bolnikov.

V okviru obiska si bodo gostje ogledali nekatere oddelke inštituta, ob 12.30 pa so predvidene izjave za medije v parku onkološkega inštituta.