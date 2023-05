Razmislek o evoluciji sistema Bicikelj

Sistem izposoje mestnih koles Bicikelj je eno najuspešnejših javno-zasebnih partnerstev mestne občine Ljubljana. Po podatkih zasebnega partnerja Europlakata so lani našteli več kot milijon in pol izposoj. Takšne številke niso presenetljive, če upoštevamo, da je izposoja ljubljanskih mestnih koles po zaslugi občine praktično brezplačna in posledično zelo privlačna. Uporabnik sistema Bicikelj plača letno naročnino pičle tri evre, vsaka prva ura izposoje kolesa pa je brezplačna. Če pred iztekom ure uporabnik kolo vrne na postajališče, pa si ga že čez nekaj minut lahko ponovno izposodi za novo uro brezplačne vožnje. Sistem seveda ne bi preživel, če bi se financiral samo iz naročnin in porabe. Ljubljanska občina Europlakatu za mestna kolesa plačuje s pravico oglaševanja na kar 440 javnih oglasnih površinah.