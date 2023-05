Kot so najnovejšo raziskavo Napovednik zaposlovanja povzeli na zavodu, je tokratna napoved rasti nekoliko višja kot lansko jesen, ko so delodajalci za prvo polovico letošnjega leta napovedali 2,6-odstotno rast števila zaposlenih. V tokratni raziskavi, ki so jo izvedli spomladi, je sodelovalo 3146 delodajalcev iz vse države.

Najbolj spodbudne napovedi glede gibanja zaposlovanja so v gradbeništvu (+7,8 odstotka), gostinstvu (+5,4 odstotka), poslovanju z nepremičninami (+4,9 odstotka) in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (+4,4 odstotka).

V prihodnjega pol leta bodo delodajalci najpogosteje iskali voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, varilce, prodajalce, zidarje, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih ter čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Gledano po območnih službah so delodajalci v povprečju napovedali 2,7-odstotno rast zaposlenosti, pri čemer niso njenega zmanjšanja napovedali v nobeni območni službi. Največjo rast zaposlenosti so napovedali delodajalci iz območne službe Koper (+3,7 odstotka). Nadpovprečen porast so napovedali še delodajalci iz območnih služb Ljubljana in Celje.

Najnižjo rast zaposlenosti so napovedali delodajalci iz območne službe Trbovlje (+1,3 odstotka). Pod dvema odstotkoma je še napovedana rast pri delodajalcih iz območne službe Murska Sobota (+1,8 odstotka) ter območnih služb Novo mesto in Velenje (obe po 1,9 odstotka).

S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v preteklih šestih mesecih soočalo 55,8 odstotka delodajalcev. V skupini velikih delodajalcev je bil ta delež več kot 80-odstoten. Najbolj zaskrbljeni so delodajalci iz zdravstva in socialnega varstva, gostinstva, prometa in skladiščenja, izobraževanja ter gradbeništva.