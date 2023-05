Inšpektorju Rajeshu Vishwasu je telefon padel v vodni jez Kherkatta v osrednji indijski zvezni državi Chhattisgarh. Rajesh je sprva v lov na njegov 1200 dolarjev vreden samsung poslal potapljače, ko ga ti niso našli pa je naročil izčrpanje vodnega zajetja.

V naslednjih treh dneh so izčrpali kar dva milijona litrov vode, kar naj bi zadostovalo za namakanje približno 600 hektarjev kmetijskih površin. Ko je inšpektor prišel do svoje naprave, pa je ugotovil, da je telefon uničen.

Zloraba položaja?

Črpanje so zaustavili, ko ga je pristojnim oblastem prijavila lokalna političarka Priyanka Shukla. »Voda je nujen vir, ne moremo je kar tako zapravljati,« je povedala za lokalne medije in naznanila, da so inšpektorja suspendirali in obtožili zlorabe položaja.

Viswas se sicer brani, da so bili na telefonu zaupni vladni podatki. Pred akcijo naj bi pridobil tudi ustno dovoljenje lokalnega uradnika, da »nekaj vode spusti v bližnji kanal«, kar naj bi po njegovih besedah koristilo kmetom.

Akcijo vladnega uradnika je obsodila tudi največja opozicijska stranka BJP. »V času, ko so ljudje v žgočih poletjih odvisni od cistern za oskrbo z vodo, je inšpektor izčrpal vodo, ki bi jo lahko uporabili za namakanje 1500 hektarjev zemlje,« so zapisali.