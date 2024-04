Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče promet oviran na severni ljubljanski obvoznici pred Bežigradom proti Kosezam. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudicglavna cesta Lenart-Gornja Radgona na Elblovem klancu.

Na ljubljanski obvoznici so zastoji na relacijah Kozarje-Malence proti Dolenjski (zamuda 45 minut), Nove Jarše-Bežigrad (zamuda 10 minut), Šiška-Koseze-Kozarje proti Primorski (zamuda 15 minut), Brdo-Bežigrad proti Štajerski (zamuda 25 minut) in na razcepu Zadobrova proti Štajerski.

Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti na relaciji Malence-Šmarje Sap proti Novemu mestu ter na primorski avtocesti od Kozarij proti Brezovici.

Zaradi praznikov bo po Sloveniji v soboto, 27. aprila, nedeljo, 28. aprila, v sredo, 1. maja, in v četrtek, 2. maja, med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. V predprazničnih dneh je pričakovan povečan promet in daljši potovalni časi.

Od sobote od 6. ure do nedelje predvidoma do 16. ure bo n primorski avtocesti promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani zaradi del potekal samo po enem pasu, pričakovani so zastoji.

V nedeljo, 28. aprila, bo od 7. do 20. ure pri Prilipah zaradi prireditve zaprta regionalna cesta Čatež ob Savi-Mokrice. Obvoz bo možen po avtocesti Brežice-Obrežje v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.

Od ponedeljka, 29. aprila od 7. ure do torka, 30. aprila do 17. ure bo cesta Mrzli Studenec-Jereka v Jereki zaradi asfaltiranja zaprta.

V ponedeljek, 29. in v torek, 30. aprila bo med 7. in 19. uro cesta Rudno-Železniki v Češnjici zaradi asfaltiranja zaprta.

V ponedeljek, 29. aprila, v četrtek 2. maja in v nedeljo, 5. maja, bo v Ljubljani zaradi gradnje viadukta od 21. do 5. ure zjutraj za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF.

Predvidoma do 24. maja bo zaradi izgradnje komunalne infrastrukture v okviru aglomeracij za ves promet zaprta Jurčkova cesta na odseku med Peruzzijevo in Dolinškovo ulico v Ljubljani.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo. V primeru snega na cesti je obvezna zimska oprema.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si