S sto tovornjaki bi za odstranitev vseh ruševin v Gazi potrebovali 14 let, je na informativnem sestanku v Ženevi povedal Lodhammar, ki ga povzema tudi nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je opozoril tudi na nevarnost neeksplodiranih ubojnih sredstev, katerih število pa je nemogoče natančno oceniti. Kot je dejal, običajno ne eksplodira okoli deset odstotkov min, raket, ročnih bomb ter minometnih in topniških izstrelkov.

Izrael je ofenzivo na Gazo sprožil po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani, ko so borci gibanja ob vdoru v južni Izrael ubili okoli 1170 ljudi, še 250 pa so jih zajeli kot talce in odpeljali v enklavo.

V izraelskih povračilnih napadih na območju Gaze je bilo od začetka vojne ubitih najmanj 34.356 ljudi, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Še 77.368 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.