V bližini hrvaškega Labina v Istri se je okoli pol enajste ure dopoldan prevrnila prikolica traktorja, na kateri je bilo kakšnih 30 maturantov lokalne srednje šole. Vsi so bili poškodovani, osem so jih odpeljali v bolnišnico, življenje nobenega pa naj ne bi bilo ogroženo. »Ovinki na tej cesti so ostri, otroci so krvavi in potolčeni. A bodo v redu,« je za lokalni portal povedala mama enega od maturantov. Po neuradnih informacijah se je nesreča pripetila, ker so na traktorju odpovedale zavore.

Nori se po celi Hrvaški

Zaključek šolanja danes praznujejo srednješolci po celi Hrvaški. Tradicionalni proslavi ali bolje rečeno zabavi pravijo Norijada, v različnih krajih pa jih različno praznujejo. Nekateri organizirajo parade na glavnih ulicah krajev, se zberejo na osrednjih trgih, nato pa se ob glasbi in plesu zabavajo in plešejo. Maturanti iz Labina so se najprej poslovili od učiteljev na šoli, se odpravili do župana, naslednji cilj pa naj bi bila zasebna zabava v kraju Prtlog. Na pot so se odpravili z dvema kamionoma in dvema traktorjema, kar je tradicija. No, eden od njih ni prispel do konca poti.

Tako so se v Labinu danes dopoldan zabavali maturanti še preden se je pripetila nesreča:

Veliko zabavo v Prtlogu so po nesreči odpovedali. »Vsi so šli domov, mi pa čakamo poročila iz bolnišnice. Že zadnjih deset let na tak način proslavljamo slovo od šole. Otroci se v mesto odpeljejo na prikolici traktorja, tokrat pa jim je to preprečila huda nesreča,« je za medije dejal vidno pretresen ravnatelj šole Đani Žufić. »Z učitelji smo si po obisku maturantov privoščili kavo, ko smo dobili novico o nesreči. Bili smo šokirani, v nekaj minutah smo bili na kraju dogodka. Stanje je bilo sicer videti veliko huje, kot pa je bilo v resnici. Na srečo se ni pripetila tragedija,« pa je dejal župan Labina Valter Glavičić.